Bufala: Sei stato scelto a caso per testare il nuovo Iphone 7 – 2016

Inserito da Passalacqua Silvio 21 luglio, 2016



Si tratta di :Bufale e Hoax

Si tratta di una Bufala che si apre durante la navigazione da tablet o smatphone con Android bisogna ingnorare il messaggio bufala per non incorrere in qualche trappola. Non si viene scelti così a caso anche se vediamo ” Sei stato scelto a caso per testare il nuovo Iphone 7 – 2016″